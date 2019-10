Ludwig Beck: Unternehmens-Guidance bestätigt

Nach Darstellung der Analysten Matthias Greiffenberger und Cosmin Filker von GBC hat die Ludwig Beck AG in den ersten 9 Monaten des Geschäftsjahres 2019 (per 31.12.) einen Umsatz auf Vorjahresniveau erzielt, während das EBIT maßgeblich durch Restrukturierungsaufwendungen und Beratungskosten gesunken ist. Die Analysten halten aber unverändert an ihrem Kursziel und dem positiven Votum fest.

Nach Analystenaussage habe das dritte Quartal mit einem Umsatz von 63,7 Mio. Euro (9M 2018: 63,6 Mio. Euro) und einer Rohertragsmarge von 47,4 Prozent (9M 2018: 47,7 Prozent) im Rahmen der Erwartungen gelegen. Das Ergebnis sei durch Restrukturierungskosten und Beratungsaufwendungen im Rahmen der WORMLAND-Veräußerung mit 1,5 Mio. Euro belastet gewesen. Gegenläufig hierzu habe sich der IFRS 16-Effekt positiv ausgewirkt. Insgesamt sei das EBIT auf 1,1 Mio. Euro (9M 2018: 2,3 Mio. Euro) gesunken.

Im Zuge der Q3-Zahlen habe das Management zudem die Guidance für einen Konzernumsatz zwischen 94 und 98 Mio. Euro bestätigt. Das Analystenteam erwarte ebenfalls unverändert einen Umsatz von 95 Mio. Euro im Jahr 2019 und 96 Mio. Euro im Folgejahr. Da der negative Ergebnisbeitrag aus dem Wormland-Verkauf zukünftig wegfalle, kalkuliere GBC mit einem EBIT von 4,84 Mio. Euro 2019 und 7,13 Mio. Euro im Jahr 2020. In der Folge bestätigen die Analysten ihr Kursziel von 35,00 Euro und vergeben erneut das Rating „Kaufen“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 29.10.2019, 13:35 Uhr)

