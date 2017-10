Ludwig Beck: Kühles Wetter beflügelt

GBC sieht die Neunmonatszahlen der Ludwig Beck AG im Rahmen der Erwartungen und hat deswegen seine Schätzungen wie auch das Kursziel bestätigt. Allerdings halten die Analysten auch ein Übertreffen der Prognosen für möglich, falls sich das vierte Quartal als ähnlich stark wie im Vorjahr erweisen sollte.

Der Konzern Ludwig Beck habe in den ersten neun Monaten nach Auffassung von GBC abermals von der operativen Stärke des Stammhauses in München profitiert und es darüber hinaus zunehmend geschafft, WORMLAND zu optimieren. Nachdem der Konzern noch im Halbjahr 2017 hinter dem Vorjahreswert zurückgelegen habe, sei das dritte Quartal sehr stark ausgefallen, weswegen es Ludwig Beck geschafft habe, entgegen dem Branchentrend den Umsatz in den ersten 9 Monaten um 0,02 Prozent auf 118,5 Mio. Euro zu steigern. Als entscheidenden Faktor bezeichnet GBC in diesem Zusammenhang das kühle Wetter, das für eine hohe Nachfrage nach der Herbstkollektion gesorgt habe.

Dabei hebt GBC hervor, dass die gute Entwicklung des dritten Quartals nicht nur auf die Stammmarke Ludwig Beck zurückzuführen sei, sondern auch auf das Segment WORMLAND, das mit einem Plus von 10,0 Prozent auf 17,6 Mio. Euro erstmals unterjährig gewachsen sei.

Im Rahmen der Q3-Berichterstattung habe das Unternehmen auch seine Prognose für das GJ 2017 (Umsatz von 170-180 Mio. Euro und EBIT zwischen 4-6 Mio. Euro) bestätigt. GBC selbst rechnet mit einem Umsatz von 178,90 Mio. Euro und mit einem EBIT von 6,17 Mio. Euro, hält aber ein Übertreffen dieser Marken für möglich, falls es zu einem überraschend guten vierten Quartal kommen sollte (wie im Vorjahreszeitraum).

Angesichts der bestätigten Prognosen haben die Analysten ihr Kursziel von 30,50 Euro unverändert beibehalten und das Rating „Halten“ bestätigt.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide)

Hinweis nach § 34b Abs. 2 WpHG: Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse kann unter folgender Adresse eingesehen werden:

http://www.more-ir.de/d/15811.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung nach § 34b Absatz 1 Satz 2 WpHG findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.