Lloyd Fonds: Sehr gute Performance

Nach Darstellung von SMC-Research beeindrucke die Lloyd Fonds AG mit einem dynamischen Ausbau der Assets under Management und einem verdreifachten Halbjahresumsatz. SMC-Analyst Holger Steffen geht von weiterem Wachstum aus und hat sein Kursziel erhöht.

Laut SMC-Research baue Lloyd Fonds das Investmentgeschäft mit offenen Publikumsfonds sowie die Aktivitäten in der Vermögensverwaltung sehr dynamisch aus, in den letzten zwölf Monaten seien im Zuge dessen die Assets under Management des Konzerns um mehr als 80 Prozent auf knapp 2 Mrd. Euro ausgeweitet worden (per Stichtag 30. Juni). Da das Assetmanagement zudem für das erste Halbjahr auch eine sehr gute Performance vorweisen könne und damit die Erzielung hoher Performance-Fees ermöglicht habe, sei der Halbjahresumsatz von 6,1 auf 18,2 Mio. Euro fast verdreifacht worden. Daraus habe ein EBITDA von 7,2 Mio. Euro resultiert, gleichbedeutend mit einer operativen Marge von 39,7 Prozent (bzw. 42,9 Prozent bezogen auf den Nettoumsatz nach Provisionszahlungen), und ein Nettoergebnis von 3,7 Mio. Euro.

Für das Gesamtjahr strebe das Management auf organischer Basis einen weiteren Ausbau der AuM auf 2,4 Mrd. Euro an, auf deren Basis ein operativer Cashflow von 14 bis 16 Mio. Euro erzielt werden solle. Eine wichtige Säule dieser Pläne sei die digitale Vermögensverwaltung LAIC. Zur Finanzierung des Wachstums habe Lloyd Fonds Token in einem Volumen von 5 Mio. Euro platziert, die eine Beteiligung an einem Spezial-AIF sicherstelle, der nun knapp 10 Prozent der Anteil der LAIC Capital GmbH halte. Diese sei somit im Rahmen der Transaktion mit 50 Mio. Euro bewertet worden. Im Einzelabschluss habe dieser Anteilsverkauf für einen Gewinnbeitrag von 4 Mio. Euro gesorgt, mit dem die AG jetzt auch wieder dividendenfähig sei.

Das Researchhaus geht nach den starken Halbjahreszahlen davon aus, dass Lloyd Fonds die bisherigen Erwartungen für das Gesamtjahr übertreffen könne, wenn es keinen größeren Rückschlag an den Börsen gebe. Infolgedessen haben die Analysten ihre Schätzungen angehoben, wodurch ihr Kursziel auf 15,40 Euro (zuvor: 14,20 Euro) gestiegen sei.

Auch nach der erfreulichen Performance der Aktie bestehe damit ein attraktives Aufwärtspotenzial von mehr als 60 Prozent, weshalb die Analysten ihr Urteil „Buy“ bekräftigen.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 31.08.2021 um 9.00 Uhr)

