Lloyd Fonds: Kursrückgang nach Gewinnwarnung übertrieben

SRC Research hat nach der Gewinnwarnung durch die Lloyd Fonds AG das Kursziel für die Aktie des Hamburger Asset- und Investment Managers reduziert, das positive Rating aber unverändert gelassen. Insbesondere sehen die Analysten die Kursreaktion nach der Meldung als übertrieben an und verweisen auf die weiterhin guten Potenziale des Unternehmens.

Das Unternehmen habe mitgeteilt, dass der Nettogewinn in 2017 nur bei etwa 2 Mio. Euro und nicht auf dem Vorjahresniveau von rund 3,2 Mio. Euro liegen werde. Als Begründung dafür seien Verzögerungen bei neuen Projekten genannt worden. Insbesondere gebe es Verzögerungen bei dem Wohnwert-Projekt, in dessen Rahmen das Unternehmen öffentlich geförderten und bezahlbaren Wohnraum in deutschen Metropolen schaffen wolle. Die ursprünglich vorgesehene KGaA-Struktur sei offenbar bei Investoren nicht so gut angekommen wie erwartet, was das Produkt und die Produktidee aber nach Einschätzung von SRC Research nicht schlechter mache. Dies führe nun aber dazu, dass Lloyd Fonds nun einen offenen Immobilienfonds anstatt des Börsengangs dieser Asset-Klasse anstrebe. Dieser offene Immobilienfonds solle bis Jahresende auf den Markt gebracht werden.

In Reaktion auf diese Meldung hat SRC Research sein Kursziel für die Lloyd Fonds-Aktie von 4,00 Euro auf 3,00 Euro gesenkt. Den Kurssturz infolge der Mitteilung um teils über 20 Prozent bis auf unter 2,50 Euro bezeichnen die Analysten aber als übertrieben. Das Unternehmen schreibe weiterhin schwarze Zahlen und habe weiter eine Reihe von vielversprechenden Produkten im Bereich Immobilien und Schifffahrt in der Pipeline. Das Rating hat SRC Research deswegen auf „Buy“ belassen.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide)

Hinweis nach § 34b Abs. 2 WpHG: Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse kann unter folgender Adresse eingesehen werden:

http://www.src-research.com/pdf/Lloyd%20Fonds_4Sept17.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung nach § 34b Absatz 1 Satz 2 WpHG findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.