Lloyd Fonds: Interessante Beteiligung

Nach Darstellung des Analysten Frederik Jarchow von Hauck & Aufhäuser hat die Lloyd Fonds AG über eine Barkapitalerhöhung im Volumen von 3 Mio. Euro einen Anteil von 17,75 Prozent an dem Berliner FinTech- und Robo-Advisory-Unternehmen growney GmbH übernommen. Zudem besitze das Unternehmen die Option, die Beteiligung in mehreren Schritten auf 100 Prozent aufzustocken. Laut Hauck & Aufhäuser gehöre growney zu den am schnellsten wachsenden digitalen Vermögensverwaltern und sei zudem bereits erfolgreich als Robo-Advisory-Anbieter in Deutschland etabliert. Demnach halte der Analyst den Zukauf für sinnvoll und vom Preis her für günstig. Der Zukauf habe indes nur kleinere Auswirkungen auf die Schätzungen 2022 und 2023. In der Folge belässt der Analyst das Kursziel daher unverändert bei 14,00 Euro und erneuert das Rating „Buy“.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 11.11.2021, 15:30 Uhr)



