Lloyd Fonds: Hohe Zusatzeinnahmen

Den Ausführungen von SMC-Research zufolge wird Lloyd Fonds im laufenden Jahr voraussichtlich hohe Zusatzeinnahmen aus Performance-Fees generieren. SMC-Analyst Holger Steffen hat das in seinem Modell berücksichtigt und das Kursziel deutlich erhöht.

In dem Update vom 26. November hatte SMC-Research bereits darauf hingewiesen, dass Lloyd Fonds aus dem Management des Fonds WHC Global Discovery eine Performance-Fee von mindestens 7 Mio. Euro winke, falls die gute Perfomance des Fonds auch noch zum Jahresende Bestand haben sollte. Wegen der Unsicherheit über die Kursentwicklung in den letzten Wochen des Jahres hatte das Researchhaus diese Einnahmen aber noch nicht eingeplant.

Seitdem habe das Kursniveau aber weitgehend verteidigt werden können. Da das Restrisiko deutlicher Kurseinbußen in den letzten Handelstagen vom Management inzwischen als relativ überschaubar eingestuft werde, habe die Gesellschaft nun reagiert und die Ergebnisprognose für das zweite Halbjahr unter Einbeziehung der potenziellen Erfolgsbeteiligung deutlich angehoben. Statt eines ausgeglichenen Konzernperiodenergebnisses (vor Minderheiten) rechne der Vorstand nun mit einem Überschuss von mindestens 1,5 Mio. Euro, der mit einem EBITDA von mindestens 3,2 Mio. Euro im selben Zeitraum korrespondiere. Zusammen mit dem negativen operativen Ergebnis der ersten sechs Monate (-2,4 Mio. Euro) solle damit in 2020 mindestens ein EBITDA von 1,0 Mio. Euro erwirtschaftet werden.

Darin enthalten sei eine erwartete Performance-Gebühr in Höhe von 7,5 Mio. Euro, die die Analysten nun in ihr Modell einkalkuliert haben. Das führe zu einem Jahresüberschuss von 1,1 Mio. Euro, wobei darin der Effekt (+1,6 Mio. Euro) einer unterstellten weiteren Aktivierung latenter Steuern im zweiten Halbjahr berücksichtigt sei. Auch die Schätzungen für die Performance-Fees in den Folgejahren habe das Researchhaus etwas angehoben. Somit zeichne sich ab, dass Lloyd Fonds sehr schnell und deutlich von der SPSW-Übernahme und dem erweiterten Fondsangebot profitieren werde.

Das Kursziel von SMC-Research habe sich mit diesem Modellupdate von 10,40 auf 11,30 Euro erhöht. Damit sehe das Researchhaus aktuell ein hohes Kurspotenzial von mehr als 80 Prozent und bekräftige das Votum „Buy“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 17.12.20, 8:00 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 17.12.20 um 7:30 Uhr fertiggestellt und am 17.12.20 um 7:40 Uhr von sc-consult GmbH (SMC-Research) erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: http://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2020/12/2020-12-17-SMC-Comment-Lloyd-Fonds_frei.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.