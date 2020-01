Liberum hebt Ziel für Novo Nordisk auf 393 Kronen - 'Hold'

Weitere Suchergebnisse zu "Novo-Nordisk":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Liberum Capital hat das Kursziel für Novo Nordisk von 300 auf 393 dänische Kronen angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen.Analyst Graham Doyle blickt in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie vorsichtig auf den Pharmasektor, der bereits 2019 recht gut gelaufen sei. Neben der aktuellen Bewertung vieler Aktien sei auch die bevorstehende US-Präsidentschaftswahl ein Grund dafür. So dürfte die US-Politik sich wieder stärker dem Thema Medikamentenpreise widmen. In diesem Umfeld bevorzugt der Experte mit Blick auf die großen europäischen Pharmakonzerne jene mit qualitativ hochwertigerem Wachstum: Novartis und AstraZeneca./mis/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2020 / / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.