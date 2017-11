Liberum hebt Roche auf 'Buy' - Ziel hoch auf 279 Franken

Weitere Suchergebnisse zu "Roche Genussscheine":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Liberum Capital hat Roche von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 250 auf 279 Franken angehoben.Die jüngst geänderten Vergütungen in den USA für Nachahmerprodukte von Biopharmazeutika und für andere Medikamente wirkten sich positiv aus, schrieb Analyst Graham Doyle in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zudem belegten klinische Studien des Pharmakonzerns die Aussicht auf langfristiges Wachstum./bek/ajx Datum der Analyse: 22.11.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.