Lampe belässt Rheinmetall auf 'Kaufen' - Ziel 80 Euro

DÜSSELDORF (dpa-AFX Analyser) - Das Düsseldorfer Bankhaus Lampe hat die Einstufung für Rheinmetall nach Telefonkonferenzen mit Investoren auf "Kaufen" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen.Dem Unternehmen zufolge dürfte sich die Corona-Krise nicht nachteilig auf die Rüstungssparte auswirken, schrieb Analyst Gordon Schönell in einer am Freitag vorliegenden Studie. Mit Blick auf das Automobilgeschäft sei die zentrale Frage, wie sich angesichts einer steigenden Arbeitslosigkeit in den kommenden Monaten die Nachfrage der Endabnehmer entwickele./bek/nas Veröffentlichung der Original-Studie: 03.04.2020 / 08:46 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.04.2020 / 08:49 / CET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.