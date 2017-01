Lampe belässt K+S auf 'Kaufen' - Ziel 27 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "K+S":

DÜSSELDORF (dpa-AFX Analyser) - Das Düsseldorfer Bankhaus Lampe hat die Einstufung für K+S auf "Kaufen" mit einem Kursziel von 27 Euro belassen.Die wasserrechtliche Genehmigung des Regierungspräsidiums Kassel, der zufolge der Düngemittel- und Salzproduzent beim Kali-Abbau weiterhin Abwasser im Boden versenken darf, sei nach einer Reihe Negativ-Meldungen im vergangenen Jahr eine positive Nachricht, schrieb Analyst Marc Gabriel in einer Studie vom Mittwoch. Die Unternehmensgewinne sollten sich daher und wegen des Produktionsstarts an einem neuen Standort in Kanada 2017 deutlich verbessern./gl/la Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.