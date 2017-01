Lampe belässt Hamborner Reit auf 'Kaufen' - Ziel 11,50 Euro

DÜSSELDORF (dpa-AFX Analyser) - Das Düsseldorfer Bankhaus Lampe hat die Einstufung für Hamborner Reit auf "Kaufen" mit einem Kursziel von 11,50 Euro belassen.Mit der Veräußerung eines Objekts in Duisburg und einem Zukauf in Passau habe das Immobilienunternehmen die Qualität seines Portfolios verbessert, schrieb Analyst Georg Kanders in einer Studie vom Mittwoch./gl/la Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.