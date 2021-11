Klassik Radio: Wachstumsinitiativen als Ausdruck der Zuversicht

Laut SMC-Research treibe die Klassik Radio AG trotz der Pandemiebelastung mehrere Expansionsinitiativen voran, was der SMC-Analyst Adam Jakubowski als Ausdruck der Zuversicht des Unternehmens in die weitere Entwicklung deutet. Entgegen den Erwartungen von SMC-Research zu Jahresanfang belaste die Pandemie die Entwicklung von Klassik Radio noch immer spürbar, weswegen die Erholung der Erlöse 2021 nun deutlich schwächer ausfallen dürfte, als von dem Researchhaus zuvor unterstellt.

Bemerkenswerterweise nutze Klassik Radio die aktuelle Phase, um mehrere Expansionsinitiativen voranzubringen, mit denen die Wachstumsbasis für die nächsten Jahre verbreitert und das Potenzial für hohe Margen vergrößert werden. Dazu gehören laut SMC-Research die Ausdehnung der geographischen Abdeckung auf ganz Österreich und die deutschsprachige Schweiz sowie der Aufbau eines zweiten bundesweiten Vollsenders in Deutschland. Darüber hinaus werden die Investitionen in die Weiterentwicklung des Streaming-Dienstes Klassik Radio Select fortgesetzt, so das Researchhaus. Schließlich habe Klassik Radio beim Umzug seiner Zentrale in Augsburg die gesamte Sendetechnik grundlegend erneuert.

Diese Initiativen dürften im laufenden Jahr mit Anlaufkosten in niedriger siebenstelliger Höhe einhergehen, zusätzlich dürften sich nach Ansicht der Analysten die – aktivierbaren – Investitionen auf einen ähnlichen Betrag belaufen.

Dass Klassik Radio diese Schritte trotz der schwierigen Rahmenbedingungen konsequent durchführe, verdeutliche eindrucksvoll das Vertrauen des Managements in die Stärke und Attraktivität des verfolgten Geschäftsmodells. Weiterer Beleg der Zuversicht des Unternehmens bezüglich der weiteren Entwicklung sei die Tatsache, dass entgegen den Erwartungen der Analysten auch für 2020 eine unveränderte Dividende von 21 Cent je Aktie ausgeschüttet worden sei.

Auch die Analysten sehen Klassik Radio weiterhin sehr gut aufgestellt und erwarten ab 2022 die Rückkehr auf einen dynamischen und hochprofitablen Wachstumskurs. Auf dieser Basis bestätigen sie ihr Urteil „Buy“ mit dem neuen Kursziel von 7,50 Euro. Darüber hinaus spreche die aktionärsfreundliche Ausschüttungspolitik für die Aktie. Auf der Grundlage der Annahme, dass Klassik Radio im Sinne einer verlässlichen Dividendenpolitik auch für 2021 eine unveränderte Ausschüttung vornehmen werde, locke die Aktie derzeit mit einer Dividendenrendite von 3,6 Prozent.

