Klassik Radio AG: Neuer Streaming-Dienst sorgt für Fantasie

SMC-Research hat die Coverage der Klassik Radio AG aufgenommen und traut der Aktie ein hohes Kurspotenzial zu. Die Analysten begründen ihre Einschätzung mit den hohen Wachstums- und Margenerwartungen, die sie mit dem neuen Streaming-Dienst Klassik Radio Select verbinden.

Als Deutschlands größter privater Radiosender verfüge die Klassik Radio AG über ein etabliertes und profitables Geschäft, das in den letzten Jahren kräftig gewachsen sei. Für Fantasie sorge aber vor allem ein kurz vor Weihnachten unter dem Namen Klassik Radio Select gestarteter Streamingdienst, mit dem ein in der Branche einzigartiges Konzept verfolgt werde. Der Dienst setze nämlich laut SMC-Research nicht wie andere Streaming-Portale auf einzelne Musikstücke, die sich der Nutzer selbst zu Playlists zusammensetze, sondern ausschließlich auf mehr als 100 von Musikexperten kuratierte Kanäle, mit denen der Hörer für zahlreiche Situationen, Stimmungen und Vorlieben den passenden Stream bekomme. Als Kuratoren habe Klassik Radio unter anderem so namhafte Persönlichkeiten wie André Rieu, Rolando Villazón oder James Newton Howard gewinnen können.

Sollte dieser Dienst im Markt auf die erhoffte große Akzeptanz stoßen, würde daraus nach Ansicht von SMC-Research für Klassik Radio die Chance erwachsen, ein wachstumsstarkes und vor allem sehr skalierbares zweites Standbein aufzubauen. In Verbindung mit den laut SMC-Research ebenfalls noch nicht ausgeschöpften Potenzialen im Kerngeschäft Radiosender und dem zuletzt um eine attraktive Auktionsplattform erweiterten Merchandising-Geschäft biete das Unternehmen aktuell somit aussichtsreiche Perspektiven, die sich auch auf den Aktienkurs positiv auswirken sollten.

Für ihr Bewertungsmodell haben die Analysten nach eigener Aussage ein Szenario unterstellt, in dem die Hebung dieser Potenzial gelinge und auf dieser Basis einen fairen Wert von 18,10 Euro je Aktie ermittelt. Damit biete die Aktie, deren Kurs bereits in den letzten zwölf Monaten kräftig gestiegen sei, im Erfolgsfall mehr als Verdopplungspotenzial. Da das Unternehmen zudem wie ausgeführt über ein etabliertes und profitables Kerngeschäft sowie über eine gesunde Bilanz verfüge und eine große Kontinuität in der Aktionärs- und Führungsstruktur aufweise, bezeichnen die Analysten das Gesamtbild als überzeugend und vergeben zum Start der Coverage das Rating „Buy“.

