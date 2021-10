Kepler Cheuvreux stuft Deutsche Wohnen wieder mit 'Hold' ein

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Wohnen":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Kepler Cheuvreux hat Deutsche Wohnen nach dem abgeschlossenen Übernahmeangebot von Vonovia wieder auf "Hold" mit einem Kursziel von 52,50 Euro eingestuft, nachdem die Empfehlung zuletzt "Accept Offer" gelautet hatte.Die Offerte für den Wohnimmobilienkonzern sei nun beendet und die Aktie werde weiterhin in der Nähe seines Kursziels gehandelt, begründete Analyst Thomas Neuhold in einer am Donnerstag vorliegenden Studie sein Anlageurteil./ck/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.