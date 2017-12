Kepler Cheuvreux streicht Fraport von 'SMID Selected List' 2018

Weitere Suchergebnisse zu "Fraport":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die in diesem Jahr bereits sehr gut gelaufene Aktie des Flughafen-Betreibers Fraport von seiner "SMID Selected List" für kleine und mittelgroße Werte für 2018 gestrichen.Die Einstufung beließ Analystin Ruxandra Haradau-Doser in der am Donnerstag vorliegenden Studie dennoch auf "Buy" mit einem Kursziel von 102 Euro./kro/la Datum der Analyse: 14.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.