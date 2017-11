Kepler Cheuvreux senkt Ziel für Zalando auf 46 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Zalando":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Zalando nach Quartalszahlen von 50 auf 46 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen.Mit voraussichtlich unveränderten Margen im kommenden Jahr sei die schlechte Nachricht nun bekannt, hieß es in einer am Mittwoch veröffentlichten Studie des Instituts. Die Analysten hielten an der Kaufempfehlung für die Aktien fest, weil kein Kunde, keine Marke, kein Hersteller und kein Einzelhändler den Modehändler noch ignorieren könne./bek/zb Datum der Analyse: 08.11.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.