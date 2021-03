Kepler Cheuvreux senkt Ziel für Wacker Chemie - 'Hold'

Weitere Suchergebnisse zu "Wacker Chemie":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Wacker Chemie von 132 auf 125 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen.Der Ausblick des Spezialchemiekonzerns sei mit Blick auf die Polysiliziumpreise sehr konservativ gewesen, schrieb Analyst Martin Jungfleisch in einer am Montag vorliegenden Studie. Er geht davon aus, dass steigende Rohstoffkosten in den Chemiegeschäften durch die positive Preisentwicklung im Polysilizium-Geschäft mehr als kompensiert werden sollten und der Konzern seine Ziele im Jahresverlauf anheben könnte./ag/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 22.03.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.