Kepler Cheuvreux senkt Ziel für Vonovia auf 72 Euro - 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Vonovia von 74 auf 72 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach der jüngsten Kapitalerhöhung des Immobilienkonzerns habe er sein Bewertungsmodell aktualisiert, schrieb Analyst Thomas Neuhold in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Weil die Zahl der neuen Aktien höher sei als ursprünglich angenommen, seien die Annahmen für den Betriebsgewinn (FFO) und die Dividende je Aktie gesunken./bek/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.