Kepler Cheuvreux senkt Ziel für Volvo B auf 240 Kronen - 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für die B-Aktien von Volvo vor den am 20. Juli erwarteten Quartalszahlen von 260 auf 240 schwedische Kronen gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen.Angesichts der niedrigen Vergleichsbasis aus dem Vorjahr sei eine deutliche Verbesserung zu erwarten, schrieb Analyst Mats Liss in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Wegen Produktionsstillständen, dem Streik im US-Geschäft, höherer Produktionskosten sowie dem Verkauf der Marke UD Trucks habe er seine Schätzungen im Lkw-Geschäft etwas zusammengestrichen./ck/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.