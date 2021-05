Kepler Cheuvreux senkt Ziel für Vestas auf 296 Kronen - 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Vestas nach Zahlen von 300 auf 296 dänische Kronen gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen.Der Hersteller von Windkraftanlagen habe im ersten Quartal die Erwartungen enttäuscht, schrieb Analyst Douglas Lindahl in einer Studie vom Freitag. 2021 komme es vor allem auf die späteren Monate an./ag/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.