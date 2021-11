Kepler Cheuvreux senkt Ziel für Vestas auf 275 Kronen - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Vestas Wind Systems":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Vestas von 280 auf 275 dänische Kronen gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen.Der Margenausblick und der signalisierte Kostendruck habe die Anleger überrascht, schrieb Analyst Douglas Lindahl am Donnerstag in einer Reaktion auf den Quartalsbericht. Er habe seine Schätzungen für den Windkraftanlagen aber im Vorfeld bereits gekappt. An seiner mittel- und langfristigen Einschätzung ändere das Quartal nichts./ag/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.