Kepler Cheuvreux senkt Ziel für Vantage Towers - 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Vantage Towers von 30 auf 29 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Wie Analyst Javier Borrachero in einer am Mittwoch vorliegenden Studie schrieb, liefert der Funkmastenbetreiber derzeit eher Beweise dafür, dass das Wachstum beschränkt bleibt. Und dies, obwohl die Marktbedingungen in dieser Branchennische günstig seien./tih/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 01.12.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.