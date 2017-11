Kepler Cheuvreux senkt Ziel für Societe Generale - 'Hold'

Weitere Suchergebnisse zu "Société Générale":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Societe Generale nach Zahlen für das dritte Quartal von 53,38 auf 52,77 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen.Die französische Bank habe nun drei Quartale in Folge enttäuscht, schrieb Analyst Jacques-Henri Gaulard in einer Studie vom Montag. Er senkte seine Gewinnschätzungen. Die Aktie sei zwar günstig, doch es sei schwer vorherzusagen was dem Kurs Auftrieb geben könnte./gl/she Datum der Analyse: 06.11.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.