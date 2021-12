Kepler Cheuvreux senkt Ziel für Shop Apotheke - 'Reduce'

Weitere Suchergebnisse zu "Shop Apotheke Europe":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Shop Apotheke angesichts der Verschiebung der Einführung von E-Rezepten durch das Bundesgesundheitsministerium von 89 auf 70 Euro gesenkt. Die Einstufung wurde auf "Reduce" belassen. Es gebe nun Zweifel an den mit dem E-Rezept verbundenen Marktanteilsgewinnen, die für die Shop Apotheke und der Konkurrentin Zur Rose bislang erwartet worden seien, schrieb Analyst Olivier Calvet in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Außerdem sehe er ein erhöhtes Abwärtsrisiko für die Konsensprognosen zum E-Rezept-Umsatz aufgrund struktureller Beschränkungen für ausländische Apotheken in Deutschland./ck/la Veröffentlichung der Original-Studie: 22.12.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.12.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.