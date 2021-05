Kepler Cheuvreux senkt Ziel für RWE auf 35 Euro - 'Hold'

Weitere Suchergebnisse zu "RWE":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für RWE von 40 auf 35 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen.Analyst Ingo Becker verwies in einer am Donnerstag vorliegenden Studie auf die seit Oktober verdoppelten Preise für die Emission von CO2./ag/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 27.05.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.