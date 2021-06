Kepler Cheuvreux senkt Ziel für H&M auf 235 Kronen - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Hennes & Mauritz":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Hennes & Mauritz (H&M) vor den am 1. Juli erwarteten Zahlen zum zweiten Quartal von 245 auf 235 schwedische Kronen gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen.Erste Umsatzzahlen habe der Modekonzern bereits veröffentlicht. Doch auch wenn diese relativ stark gewesen seien, habe sich das Geschäft noch nicht gänzlich wieder erholt, schrieb Analyst Magnus Raman in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er senkte daher seine Schätzungen für den operativen Gewinn (Ebit) in den Jahren 2021 und 2022./ck/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.