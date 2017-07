Kepler Cheuvreux senkt Ziel für Astrazeneca auf 5200 Pence - Buy

Weitere Suchergebnisse zu "AstraZeneca":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Astrazeneca nach dem Scheitern einer Lungenkrebsstudie von 5500 auf 5200 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen.Den Kurseinbruch der Aktie am Donnerstag von 16 Prozent halte er für übertrieben, schrieb Analyst Mark Belsey in einer Studie vom Freitag. Das in der Studie gescheiterte Medikament mache lediglich 3,6 Milliarden Pfund oder 7 Prozent vom Nettobarwert aus./bek/zb Datum der Analyse: 28.07.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.