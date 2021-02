Kepler Cheuvreux senkt Wacker Chemie auf 'Hold' - Ziel hoch

Weitere Suchergebnisse zu "Wacker Chemie":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Wacker Chemie von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 129 auf 132 Euro angehoben.Die Aktie habe sich in den zurückliegenden sechs Monaten stark entwickelt und auch die Resultate für das erste Halbjahr 2021 könnten weiterhin Stärke zeigen, schrieb Analyst Martin Jungfleisch in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dennoch werde er vorsichtiger, weil der im März erwartete Ausblick wegen steigender Rohstoffkosten, Währungseffekten und eines ungewissen Angebots-Nachfrage-Verhältnisses zurückhaltend ausfallen könnte./ajx/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.