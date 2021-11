Kepler Cheuvreux senkt Stratec auf 'Hold' - Ziel 139 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Stratec":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Kepler Cheuvreux hat Stratec von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 129 auf 139 Euro angehoben.Nach dem guten Lauf der Aktien sei es Zeit für Gewinnmitnahmen, schrieben die Analysten in einer am Freitag vorliegenden Studie. Nach dem starken Rückenwind durch die Corona-Krise dürfte 2022 ein Übergangsjahr werden./mis/eas Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.