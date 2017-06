Kepler Cheuvreux senkt Stada auf 'Reduce' und Ziel auf 62,50 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Stada":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Stada anlässlich des Fristendes für das Kaufgebot der Finanzinvestoren Bain und Cinven von "Buy" auf "Reduce" abgestuft.Analyst Oliver Reinberg senkte zudem das Kursziel von 66,00 auf 62,50 Euro. Ein Erfolg der geplanten Transaktion sei nicht garantiert, denn die Andienungsquote habe am Tag vor Fristablauf erst bei rund 41 Prozent gelegen, schrieb er in einer Studie vom Donnerstag. Anleger sollten die Papiere vor Fristende am Markt verkaufen, denn bei einem Scheitern des Deals drohe ein Rückschlag bis auf 55 Euro./mis/edh Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.