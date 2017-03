Kepler Cheuvreux senkt LafargeHolcim auf 'Hold' - Ziel 60 Franken

Weitere Suchergebnisse zu "LafargeHolcim":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat LafargeHolcim von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 55 auf 60 Franken angehoben.Nach der starken Kursentwicklung sei es Zeit, an die Seitenlinie zu wechseln, schrieb Analyst Josep Pujal in einer Studie vom Freitag. Der Baustoffkonzern sei in weitaus besserer Verfassung als vor einem Jahr, die "Zementwelt" bleibe jedoch herausfordernd./ag/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.