Kepler Cheuvreux senkt Klöckner & Co auf 'Reduce' - Ziel 11 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Klöckner & Co aus Bewertungsgründen von "Hold" auf "Reduce" abgestuft und das Kursziel auf 11 Euro belassen.Die Aktien des Stahlhändlers, mit denen Investoren in erster Linie von steigenden Stahlpreisen profitieren könnten, blieben unattraktiv, schrieb Analyst Rochus Brauneiser in einer Studie vom Montag. Sie seien fundamental überbewertet. Die Stahlpreis-Rally könnte bald enden./mis/ag Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.