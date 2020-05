Kepler Cheuvreux senkt Henkel auf 'Reduce' - Ziel 71 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Henkel Vz":

Finanztrends Video zu Henkel Vz



mehr >

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Henkel von "Hold" auf "Reduce" abgestuft und das Kursziel von 72 auf 71 Euro gesenkt.Das Produktportfolio der Düsseldorfer sei per Definition eigentlich krisenfest, schrieb Analyst Christian Faitz in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Angesichts lange geschlossener Friseursalons und Lockdown-Auswirkungen in der Autobranche sei der Konsumgüterkonzern in der Corona-Krise aber plötzlich anfällig geworden - mit Ausnahme von Reinigungs- und Waschmitteln./ag/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 28.05.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.