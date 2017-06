Kepler Cheuvreux senkt Ahold Delhaize auf 'Hold' - Ziel gekappt

Weitere Suchergebnisse zu "Ahold Delhaize":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Ahold Delhaize von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 21,70 auf 18,00 Euro gesenkt.Der Online-Händler Amazon habe durch den Kauf von Whole Foods zwar kaum sofortige Berührungspunkte mit dem niederländischen Supermarktkonzern, doch dürfte dies auf Aholds Margen lasten, schrieb Analystin Fabienne Caron in einer Studie vom Montag. Denn der fusionierte Konzern sei nun gezwungen, stärker in die Attraktivität seines eigenen Online-Geschäfts zu investieren./tav/la