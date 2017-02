Kepler Cheuvreux nimmt Zeal Network mit 'Reduce' wieder auf

Weitere Suchergebnisse zu "ZEAL Network":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Aktien des Lottoanbieters Zeal Network mit "Reduce" und einem Kursziel von 27 Euro in die Bewertung wieder aufgenommen.Die Papiere erschienen günstig bewertet, allerdings seien die Risiken hoch, schrieb Analyst Craig Abbott in einer am Mittwoch veröffentlichten Studie des Instituts. So müsse der Glücksspielanbieter eventuell bald Mehrwertsteuer abführen, was den Gewinn je Aktie deutlich belasten dürfte./la/edh Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.