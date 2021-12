Kepler Cheuvreux nimmt Metro AG mit 'Hold' wieder auf

Finanztrends Video zu Metro St



FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Kepler Cheuvreux hat Metro AG mit "Hold" und einem Kursziel von 9,60 Euro wieder in die Bewertung aufgenommen. Der neue Vorstandschef des Handelskonzerns, Steffen Greubel, konzentriere sich auf Wachstum und die Verlagerung in Richtung Foodservice, schrieben die Analysten der Investmentbank in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sie halten dies für die richtige Strategie, sehen aber kritisch, dass das Unternehmen immer noch mit der Erwirtschaftung von freien Barmitteln zu kämpfen habe./ck/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 22.12.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.12.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.