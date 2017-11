Kepler Cheuvreux nimmt Hapag-Lloyd mit 'Buy' wieder auf

Weitere Suchergebnisse zu "Hapag-Lloyd":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Hapag-Lloyd vor Zahlen zum dritten Quartal mit "Buy" und einem Kursziel von 40,00 Euro in die Bewertung wieder aufgenommen.In den Zahlen seien erstmals die Beiträge der übernommenen Großreederei UASC enthalten, schrieb der Analyst Johan Eliason in einer Studie am Dienstag. Das Gesamtvolumen der beförderten Güter dürfte um 45 Prozent gestiegen sein im Vergleich zum Vorjahr./bek/stb Datum der Analyse: 14.11.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.