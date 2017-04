Kepler Cheuvreux nimmt Aareal Bank mit 'Reduce' wieder auf

Weitere Suchergebnisse zu "Aareal Bank":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Aktie der Aareal Bank mit "Reduce" und einem Kursziel von 33 Euro wieder in die Bewertung aufgenommen.Deutsche Kreditinstitute dürften angesichts ihrer neuen strategischen Ziele insgesamt stärker werden, schrieb Analyst Tobias Lukesch in einer Branchenstudie vom Mittwoch. Unter Chance-Risiko-Aspekten seien die Papiere hiesiger Banken derzeit sehr attraktiv. Für die Aktie der Aareal Bank, die in den vergangenen zwölf Monaten um rund ein Viertel ihres Wertes gestiegen war, sieht der Experte derzeit aber ein Abwärtspotenzial von rund 8 Prozent./ajx/edh Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.