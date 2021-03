Kepler Cheuvreux hebt Ziel für WPP auf 1000 Pence - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "WPP":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für WPP nach Zahlen von 905 auf 1000 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.Trotz erneuter Lockdown-Maßnahmen bleibe der Werbekonzern zuversichtlich für das avisierte Wachstum in diesem Jahr, schrieb Analyst Conor O'Shea in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Erholung der Ergebnisse sollte sich auch im kommenden Jahr fortsetzen./mf/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 16.03.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.