Kepler Cheuvreux hebt Ziel für Vinci auf 74 Euro - 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Vinci von 69 auf 74 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen.Da sich der französische Staat möglicherweise von seinem Anteil an dem Pariser Flughafenbetreiber ADP trenne, könnte Vinci seine Beteiligung ausbauen, schrieb Analyst Josep Pujal in einer Studie vom Donnerstag. Für die Vinci-Aktie wäre dies aber nur wertsteigernd, wenn größere Synergien gehoben würden, was eher unwahrscheinlich sei./tav/edh Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.