Kepler Cheuvreux hebt Ziel für Varta auf 105 Euro - 'Reduce'

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Varta von 87 auf 105 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Reduce" belassen.Analyst William Mackie ließ in einer am Dienstag vorliegenden Studie unter anderem die Perspektiven mit großen Lithium-Ionen-Zellen in seine Schätzungen einfließen. Durch den Großauftrag eines Autoherstellers glaubt er, dass der Batteriekonzern noch in diesem Jahr ein 300 Millionen Euro schweres Investitionsprogramm auf den Weg bringt./tih/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 25.05.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.