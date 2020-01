Kepler Cheuvreux hebt Ziel für UBS auf 15 Franken - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "UBS Group":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für UBS von 14,50 auf 15,00 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.Die neuen Finanzziele der Schweizer Bank seien wenig ambitioniert, schrieben die Analysten in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Gefahr von Kursrückschlägen sei aber begrenzt, die Marktschätzungen bewegten sich bereits am unteren Ende der angepeilten Spanne für die Kapitalrendite. Zudem scheine das erste Quartal 2020 gut begonnen zu haben./ajx/la Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.