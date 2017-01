Kepler Cheuvreux hebt Ziel für Total auf 54 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Total":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Total SA von 47 auf 54 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.Zum ersten Mal seit Jahren seien die Dividenden europäischer Ölkonzerne aus dem laufenden Geschäft voll gedeckt, schrieb Analyst Bertrand Hodée in einer am Dienstag veröffentlichten Studie. Er passte sein Bewertungsmodell an den niedrigeren Euro/Dollar-Kurs an und hob die Ölpreisannahme um 5 Dollar je Barrel. Die Total-Aktie überzeuge vor allem durch ihre Defensivqualitäten./ag/fbr Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.