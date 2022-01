Kepler Cheuvreux hebt Ziel für Stellantis auf 30 Euro - 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Stellantis anlässlich zweier Veranstaltungen mit Konzernchef Carlos Tavares im Rahmen der Unterhaltungselektronik-Fachmesse CES von 27 auf 30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Tavares habe es zum Thema gemacht, dass sich der Autokonzern in technologischer Hinsicht nicht vor alter und neuer Konkurrenz verstecken müsse, schrieb Analyst Thomas Besson in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Aktie bleibe ein überzeugendes Investment./tih/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.