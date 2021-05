Kepler Cheuvreux hebt Ziel für Stabilus auf 56 Euro - 'Reduce'

Weitere Suchergebnisse zu "Stabilus":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Stabilus anlässlich der jüngst präsentierten endgültigen Zahlen von 48 auf 56 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Reduce" belassen.Analyst Hans-Joachim Heimbürger erhöhte in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine Prognosen für das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) des Autozulieferers bis 2023. Insgesamt sei jetzt aber noch nicht der richtige Zeitpunkt, die Aktien positiver zu bewerten./la/he Veröffentlichung der Original-Studie: 04.05.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.