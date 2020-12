Kepler Cheuvreux hebt Ziel für Roche auf 299 Franken - 'Hold'

Weitere Suchergebnisse zu "Roche Genussscheine":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Roche von 272 auf 299 Franken angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen.Die Prognosen für den Pharmakonzern seien wegen Coronavirus-Diagnostik und Generika-Konkurrenz verschiedenen Schwankungsfaktoren ausgesetzt, schrieb Analyst David Evans in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Ersteres sei positiv und der wohl größte Einzelfaktor. Für das Pharmageschäft sei die Tendenz sinkender Erwartungen nach zuletzt schwachen Zwischenberichten wohl noch nicht am Ende./tih/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.