Kepler Cheuvreux hebt Ziel für Rheinmetall auf 96 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Rheinmetall":

Finanztrends Video zu Rheinmetall



mehr >

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Rheinmetall nach Zahlen von 86 auf 96 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.Die Resultate des Autozulieferers und Rüstungskonzerns hätten seine positive Sicht vollauf untermauert, schrieb Analyst Michael Raab in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Rüstungsgeschäft sollte dieses Jahr um zehn Prozent wachsen und durch die Restrukturierung der Autosparte sollte der Weg frei zurück zu einer Marge von acht Prozent sein./tav/jkr Veröffentlichung/jkr der Original-Studie: 07.08.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.