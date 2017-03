Kepler Cheuvreux hebt Ziel für Leoni auf 27 Euro - 'Reduce'

Weitere Suchergebnisse zu "Leoni AG":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Leoni von 21 auf 27 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Reduce" belassen.Die Geschäftsziele für das laufende Jahr signalisierten die Zuversicht des Vorstands in die Profitabilitätsentwicklung des Autozulieferers, schrieb Analyst Michael Raab in einer Studie vom Freitag. Der Experte hob seine Gewinnprognose (Ebit) für 2017 deutlich an, sieht die aktuelle Aktienbewertung aber als Problem./edh/mis Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.