Kepler Cheuvreux hebt Ziel für Kion auf 68 Euro - 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Kion von 64 auf 68 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.Der Gabelstaplerhersteller dürfte die operativen Probleme in seinem neuen Werk in Mexiko noch in diesem Jahr weitgehend lösen, schrieb Analyst Markus Almerud in einer Studie vom Dienstag. Der Experte erhöhte seine Gewinnprognosen (EPS) für 2017 und 2018./edh/ck Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.