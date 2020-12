Kepler Cheuvreux hebt Ziel für Infineon auf 28 Euro - 'Hold'

Weitere Suchergebnisse zu "Infineon":

Finanztrends Video zu Infineon



mehr >

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Infineon von 24,50 auf 28,00 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen.Er habe sein Bewertungsmodell für den Chiphersteller überarbeitet und sehe seine Schätzungen für die kommenden Quartale bestätigt, schrieb Analyst Sebastien Sztabowicz in einer am Freitag vorliegenden Studie. Im Geschäftsjahr 2021 dürften die vergleichbaren Umsätze dank starker Trends in der Auto- und der PSS-Sparte (Power & Sensor Systems) um 15 Prozent zulegen./ck/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.